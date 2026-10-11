«Тяжело было услышать такую новость». Зибанеджад – о тяжёлой травме Игоря Шестёркина

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад высказался о травме российского голкипера Игоря Шестёркина, из-за которой он выбыл до конца сезона.

«Тяжело было услышать такую новость. Очевидно, он очень важная часть нашей команды и невероятный партнёр. Он очень много для нас значит, поэтому всё это ужасно расстраивает. Он наш друг, наш партнёр по команде, и когда такое происходит, в первую очередь думаешь о нём. Конечно, очень жаль, что ему приходится через это проходить. Для нас это тяжёлая ситуация, но прежде всего — для него», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

Напомним, россиянин травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3). Игорь получил по