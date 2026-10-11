Сергей Бобровский повторил редчайшее достижение «Торонто». Такого не было 17 лет

Российский вратарь Сергей Бобровский помог «Торонто Мэйпл Лифс» одержать победу над «Колорадо Эвеланш». Голкипер отразил 30 бросков и стал первым вратарём клуба, выигравшим матч в возрасте 38 лет или старше, со времён Кёртиса Джозефа.

Последний раз до Бобровского подобное достижение покорялось Джозефу 9 апреля 2009 года. Тогда канадский голкипер одержал победу в возрасте 41 года и 337 дней.

Напомним, в составе «Торонто»