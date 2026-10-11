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Сергей Бобровский повторил редчайшее достижение «Торонто». Такого не было 17 лет

Сергей Бобровский повторил редчайшее достижение «Торонто». Такого не было 17 лет
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Российский вратарь Сергей Бобровский помог «Торонто Мэйпл Лифс» одержать победу над «Колорадо Эвеланш». Голкипер отразил 30 бросков и стал первым вратарём клуба, выигравшим матч в возрасте 38 лет или старше, со времён Кёртиса Джозефа.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Бланкенбург (Нюландер, Пол) – 03:03     1:1 Маккиннон (Кулак, Тэйвз) – 10:46     2:1 Маккиннон (Макар, Нечас) – 15:14     2:2 Нюландер (Маккенна, Мэттьюс) – 26:53 (pp)     3:2 Нельсон – 32:25     3:3 Нюландер (Мэттьюс, Пол) – 36:47     3:4 Коуэн (Райлли, Нюландер) – 37:33     3:5 Мэттьюс (Нюландер, Марченко) – 52:02 (pp)     3:6 Мэттьюс – 59:21    

Последний раз до Бобровского подобное достижение покорялось Джозефу 9 апреля 2009 года. Тогда канадский голкипер одержал победу в возрасте 41 года и 337 дней.

Напомним, в составе «Торонто»