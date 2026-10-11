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Результаты матчей НХЛ на 11 октября 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 11 октября 2026 года
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В ночь на 11 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно 14 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 11 октября 2026 года:

  • «Бостон Брюинз» – «Филадельфия Флайерз» – 5:1;
  • «Нью-Джерси Дэвилз» – «Ванкувер Кэнакс» – 4:1;
  • «Сан-Хосе Шаркс» – «Эдмонтон Ойлерз» – 1:3;
  • «Флорида Пантерз» – «Миннесота Уайлд» – 1:4;
  • «Колорадо Эвеланш» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 3:6;
  • «Оттава Сенаторз» – «Нэшвилл Предаторз» – 3:2 (буллиты);
  • «Монреаль Канадиенс» – «Детройт Ред Уингз» – 1:0 (буллиты);
  • «Баффало Сэйбрз» – «Юта Маммот» – 1:4;
  • «Питтсбург Пингвинз» – «Даллас Старз» – 2:1 (буллиты);
  • «Чикаго Блэкхоукс» – «Каролина Харрикейнз» – 2:5;
  • «Сент-Луис Блюз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 5:3;
  • «Нью-Йорк Айлендерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 3:5;
  • «Калгари Флэймз» – «Анахайм Дакс» – 2:4;
  • «Вегас Голден Найтс» – «Лос-Анджелес Кингз» – 2:1 (ОТ).

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.

Календарь НХЛ сезона-2026/2027
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