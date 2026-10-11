Результаты матчей НХЛ на 11 октября 2026 года

В ночь на 11 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно 14 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 11 октября 2026 года:

«Бостон Брюинз» – «Филадельфия Флайерз» – 5:1;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Ванкувер Кэнакс» – 4:1;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Эдмонтон Ойлерз» – 1:3;

«Флорида Пантерз» – «Миннесота Уайлд» – 1:4;

«Колорадо Эвеланш» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 3:6;

«Оттава Сенаторз» – «Нэшвилл Предаторз» – 3:2 (буллиты);

«Монреаль Канадиенс» – «Детройт Ред Уингз» – 1:0 (буллиты);

«Баффало Сэйбрз» – «Юта Маммот» – 1:4;

«Питтсбург Пингвинз» – «Даллас Старз» – 2:1 (буллиты);

«Чикаго Блэкхоукс» – «Каролина Харрикейнз» – 2:5;

«Сент-Луис Блюз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 5:3;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 3:5;

«Калгари Флэймз» – «Анахайм Дакс» – 2:4;

«Вегас Голден Найтс» – «Лос-Анджелес Кингз» – 2:1 (ОТ).

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.