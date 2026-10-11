Капризов отреагировал на победу над «Флоридой» в матче со своим хет-триком

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал игру команды в матче НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:1).

«Думаю, мы с самого начала хорошо играли. Болди забил уже в своей первой смене. На протяжении всего матча мы чаще выигрывали единоборства, больше двигались и шли на ворота. Играли в пас, использовали передачи с продолжением движения, а не просто держали шайбу. Так играть гораздо веселее, и у нас появляется больше голевых моментов. Такой хоккей намного лучше», — сказал Капризов после матча.

Напомним,