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Капризов отреагировал на победу над «Флоридой» в матче со своим хет-триком

Капризов отреагировал на победу над «Флоридой» в матче со своим хет-триком
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал игру команды в матче НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Сперджен, Капризов) – 00:53     0:2 Капризов (Шабанов, Хьюз) – 06:18 (pp)     1:2 Ткачук – 22:18     1:3 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 25:00     1:4 Капризов – 58:56    

«Думаю, мы с самого начала хорошо играли. Болди забил уже в своей первой смене. На протяжении всего матча мы чаще выигрывали единоборства, больше двигались и шли на ворота. Играли в пас, использовали передачи с продолжением движения, а не просто держали шайбу. Так играть гораздо веселее, и у нас появляется больше голевых моментов. Такой хоккей намного лучше», — сказал Капризов после матча.

Напомним,