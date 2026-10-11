Расписание матчей ВХЛ на 11 октября 2026 года

Сегодня, 11 октября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 11 октября 2026 года (время московское):

9:00. «Металлург» Нк – «Олимпия»;

9:00. «Сокол» – «Ижсталь»;

14:00. «Омские Крылья» – «Дизель»;

15:00. «Зауралье» – ХК «Тамбов»;

15:00. «Рубин» – «Буран».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 20 очков в 14 матчах. Второе место занимает «Буран» с 19 очками после 12 встреч. Тройку замыкает АКМ (19 очков в 13 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.