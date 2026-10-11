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Расписание матчей МХЛ на 11 октября 2026 года

Расписание матчей МХЛ на 11 октября 2026 года
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Сегодня, 11 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 11 октября 2026 года (время московское):

9:00. «Сибирские Снайперы» – «Омские Ястребы»;
10:00. «Амурские Тигры» – «Локо»;
10:00. «Тайфун» – «Красная Армия»;
11:00. «Стальные Лисы» – МХК «Молот»;
13:00. «Академия Михайлова» – «СКА-1946»;
13:00. «Крылья Советов» – «Мамонты Югры».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 16 очками после 11 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Сибирские Снайперы», набравшие 15 очков после 10 матчей.

Календарь МХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица МХЛ сезона-2026/2027