Расписание матчей МХЛ на 11 октября 2026 года

Сегодня, 11 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 11 октября 2026 года (время московское):

9:00. «Сибирские Снайперы» – «Омские Ястребы»;

10:00. «Амурские Тигры» – «Локо»;

10:00. «Тайфун» – «Красная Армия»;

11:00. «Стальные Лисы» – МХК «Молот»;

13:00. «Академия Михайлова» – «СКА-1946»;

13:00. «Крылья Советов» – «Мамонты Югры».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 16 очками после 11 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Сибирские Снайперы», набравшие 15 очков после 10 матчей.