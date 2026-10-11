Защитник «Трактора» Дронов: если кто занимается привлечением голов, может, нам поможет

Защитник «Трактора» Григорий Дронов прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

«Нам не хватает голов. Если кто занимается привлечением голов, может, нам поможет. Например, шаманы. А пока игра по периметру не приносит успеха. То, что мы играем успешнее на выезде, чем дома, — это стечение обстоятельств. Мы готовимся одинаково. Может, сказывается возраст игроков. Есть нестабильность, но, надеюсь, мы это изменим», — приводит слова Дронова сайт КХЛ.

На данный момент челябинский клуб находится на последнем, 11-м месте, в турнирной таблице Восточной конференции с 10 очками после 13 матчей.