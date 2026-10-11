15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Трактора» Дронов: если кто занимается привлечением голов, может, нам поможет

Защитник «Трактора» Дронов: если кто занимается привлечением голов, может, нам поможет
Комментарии

Защитник «Трактора» Григорий Дронов прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2) в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Неколенко (Диц, Попов) – 14:55 (5x5)     0:2 Неколенко (Диц, Яремчук) – 22:45 (5x5)     1:2 Дронов (Сошников, Низамеев) – 41:59 (5x4)    

«Нам не хватает голов. Если кто занимается привлечением голов, может, нам поможет. Например, шаманы. А пока игра по периметру не приносит успеха. То, что мы играем успешнее на выезде, чем дома, — это стечение обстоятельств. Мы готовимся одинаково. Может, сказывается возраст игроков. Есть нестабильность, но, надеюсь, мы это изменим», — приводит слова Дронова сайт КХЛ.

На данный момент челябинский клуб находится на последнем, 11-м месте, в турнирной таблице Восточной конференции с 10 очками после 13 матчей.

Материалы по теме
Видео
«Трактор» проигра