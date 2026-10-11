Форвард минского «Динамо» Лимож прокомментировал разгром от «Локомотива»

Нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож высказался о разгромном поражении от «Локомотива» со счётом 1:6.

– Это была важная игра. Когда мы играем против этой команды, легко не бывает. Не просто так они становились чемпионами два года подряд. «Локомотив» здорово сражается на протяжении 60 минут. Мне кажется, на старте мы играли достаточно неплохо, но не так хорошо, как в прошлом матче против этой команды. К сожалению, неприятный итог для нас. Самый важный вывод – мы должны выигрывать борьбу. Соперник больше нас хотел победить и сделал это.

Было несколько хороших смен. Мы закрывали их в зоне, возили соперника, старались вымотать его. Но противнику было легко препятствовать этому. Они заставляли нас бороться каждую секунду. Мы допускали потери шайбы, наши броски блокировали. Эта команда умеет правильно пользоваться такими моментами. Нам нужно лучше работать с шайбой, даже когда мы не владеем ею. Наше преимущество на льду было нестабильным, а соперник выполнил свой пл