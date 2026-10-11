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Кирилла Капризова признали второй звездой дня в НХЛ

Кирилла Капризова признали второй звездой дня в НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Форвард оформил хет-трик и сделал результативный пас в гостевом матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» (4:1). Россиянин стал автором победной шайбы.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Сперджен, Капризов) – 00:53     0:2 Капризов (Шабанов, Хьюз) – 06:18 (pp)     1:2 Ткачук – 22:18     1:3 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 25:00     1:4 Капризов – 58:56    

Первой звездой стал шведский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер. В выездной встрече с «Колорадо Эвеланш» (6:3) он набрал 5 (2+3) очков.

Канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель, оформивший хет-трик и сделавший результативную передачу в гостевой игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3), был признан третьей звездой.