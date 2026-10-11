Кирилла Капризова признали второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Форвард оформил хет-трик и сделал результативный пас в гостевом матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» (4:1). Россиянин стал автором победной шайбы.

Первой звездой стал шведский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер. В выездной встрече с «Колорадо Эвеланш» (6:3) он набрал 5 (2+3) очков.

Канадский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель, оформивший хет-трик и сделавший результативную передачу в гостевой игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3), был признан третьей звездой.