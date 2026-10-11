Нападающий «Северстали» Подшивалов оценил победу над «Ак Барсом»

Нападающий «Северстали» Иван Подшивалов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

— За счёт чего удалось победить?

— Много хороших командных действий. Хорошо сыграл у нас вратарь. Мы потерпели два периода, в третьем удалось добавить. Огромное спасибо нашим болельщикам за то, что так поддерживали нас и так реагировали на наши голы. Чувствовалось, что мы играли как дома.

— У команд по две минуты штрафа. Как удалось сохранить такую дисциплину в гостях у топ-клуба, который постоянно провоцирует на удаления, и при этом не проиграть в агрессии?

— Старались больше работать ногами, успевать выигрывать единоборства вчистую. Конечно, где-то было тяжеловато, потому что третья игра на выезде.

— В третьем периоде, ведя в счёте, вы отдали территорию, но не прижались к воротам. Это была тренерская установка играть по физике, понимая, что перебегать Казань на их льду в концовке будет тяжело?

— На мой взгляд, в третьем периоде у нас было больше сил. Они много забросов делали, а мы грамотно выходили из зоны, — приводит слова Подшивалова пресс-служба «Северстали».