15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Северстали» Подшивалов оценил победу над «Ак Барсом»

Нападающий «Северстали» Подшивалов оценил победу над «Ак Барсом»
Комментарии

Нападающий «Северстали» Иван Подшивалов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1) в матче регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Семёнов (Соколов, Терехов) – 15:26 (5x5)     1:1 Веряев (Думбадзе, Подшивалов) – 38:41 (5x5)     1:2 Подшивалов (Думбадзе, Веряев) – 40:17 (5x5)     1:3 Грегуар (Иванцов, Квочко) – 44:15 (5x4)     1:4 Иванцов (Скоренов, Калдис) – 47:59 (5x5)    

— За счёт чего удалось победить?
— Много хороших командных действий. Хорошо сыграл у нас вратарь. Мы потерпели два периода, в третьем удалось добавить. Огромное спасибо нашим болельщикам за то, что так поддерживали нас и так реагировали на наши голы. Чувствовалось, что мы играли как дома.

— У команд по две минуты штрафа. Как удалось сохранить такую дисциплину в гостях у топ-клуба, который постоянно провоцирует на удаления, и при этом не проиграть в агрессии?
— Старались больше работать ногами, успевать выигрывать единоборства вчистую. Конечно, где-то было тяжеловато, потому что третья игра на выезде.

— В третьем периоде, ведя в счёте, вы отдали территорию, но не прижались к воротам. Это была тренерская установка играть по физике, понимая, что перебегать Казань на их льду в концовке будет тяжело?
— На мой взгляд, в третьем периоде у нас было больше сил. Они много забросов делали, а мы грамотно выходили из зоны, — приводит слова Подшивалова пресс-служба «Северстали».

Материалы по теме
Видео
«Северсталь» одержала четвёртую победу подряд, обыграв «Ак Барс» в Казани