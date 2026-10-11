Главный тренер «Миннесоты» Хайнс оценил победу над «Флоридой»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс прокомментировал победу над «Флоридой Пантерз» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы хотели играть более слаженно, на гораздо более конкурентном уровне. У нас есть группа действительно целеустремлённых игроков, и сегодня вечером мы это продемонстрировали. Это важная часть слаженной, быстрой игры. Это была самая цельная игра из пяти [в этом сезоне], и отличный способ завершить выездную серию», — приводит слова Хайнса сайт НХЛ.

На данный момент «Миннесота» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с семью очками после пяти матчей.