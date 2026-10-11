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Главный тренер «Миннесоты» Хайнс оценил победу над «Флоридой»

Главный тренер «Миннесоты» Хайнс оценил победу над «Флоридой»
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс прокомментировал победу над «Флоридой Пантерз» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Сперджен, Капризов) – 00:53     0:2 Капризов (Шабанов, Хьюз) – 06:18 (pp)     1:2 Ткачук – 22:18     1:3 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 25:00     1:4 Капризов – 58:56    

«Мы хотели играть более слаженно, на гораздо более конкурентном уровне. У нас есть группа действительно целеустремлённых игроков, и сегодня вечером мы это продемонстрировали. Это важная часть слаженной, быстрой игры. Это была самая цельная игра из пяти [в этом сезоне], и отличный способ завершить выездную серию», — приводит слова Хайнса сайт НХЛ.

На данный момент «Миннесота» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции с семью очками после пяти матчей.

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