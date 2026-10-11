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Мэттьюс — о Бобровском: я бы очень хотел, чтобы он одержал победу раньше

Мэттьюс — о Бобровском: я бы очень хотел, чтобы он одержал победу раньше
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался об игре российского голкипера команды Сергея Бобровского в матче с «Колорадо Эвеланш» (6:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Бланкенбург (Нюландер, Пол) – 03:03     1:1 Маккиннон (Кулак, Тэйвз) – 10:46     2:1 Маккиннон (Макар, Нечас) – 15:14     2:2 Нюландер (Маккенна, Мэттьюс) – 26:53 (pp)     3:2 Нельсон – 32:25     3:3 Нюландер (Мэттьюс, Пол) – 36:47     3:4 Коуэн (Райлли, Нюландер) – 37:33     3:5 Мэттьюс (Нюландер, Марченко) – 52:02 (pp)     3:6 Мэттьюс – 59:21    

«В своих первых трёх играх [Бобровского] мы были недостаточно хороши, ему приходилось выкладываться по полной, но он не получал за это вознаграждения. Я бы очень хотел, чтобы он одержал победу раньше. Сегодня вечером он сыграл для нас огромную роль, и [победа] вполне заслужена.

Боб сделал несколько потрясающих сейвов, и игра в большинстве удалась. Игра в меньшинстве была надёжной, и иногда нужно просто пережить бурю, согнуться, не сломаться и вырвать победу, и я думаю, что сегодня нам это удалось», — приводит слова Мэт