Мэттьюс — о Бобровском: я бы очень хотел, чтобы он одержал победу раньше

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался об игре российского голкипера команды Сергея Бобровского в матче с «Колорадо Эвеланш» (6:3).

«В своих первых трёх играх [Бобровского] мы были недостаточно хороши, ему приходилось выкладываться по полной, но он не получал за это вознаграждения. Я бы очень хотел, чтобы он одержал победу раньше. Сегодня вечером он сыграл для нас огромную роль, и [победа] вполне заслужена.

Боб сделал несколько потрясающих сейвов, и игра в большинстве удалась. Игра в меньшинстве была надёжной, и иногда нужно просто пережить бурю, согнуться, не сломаться и вырвать победу, и я думаю, что сегодня нам это удалось», — приводит слова Мэт