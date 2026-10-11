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«Это было интересно». Форвард «Детройта» Ларкин — о скандировании болельщиков в свой адрес

«Это было интересно». Форвард «Детройта» Ларкин — о скандировании болельщиков в свой адрес
Комментарии

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин высказался о скандировании болельщиков в свой адрес в гостевом матче с «Монреаль Канадиенс» (0:1 Б). Первые две смены форвард провёл под скандирование фанатов: «Мы хотим Ларкина!»

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 0
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Болдюк – 65:00    

«Это было интересно. Я бы никогда не подумал, что такое может произойти на этой арене за всю мою карьеру, но это страстные болельщики. На мой взгляд, здесь лучшая атмосфера, они хорошо разбираются в игре и любят свою команду. Вот так я это и понял, и через несколько секунд снова сосредоточился на матче», — приводит слова Ларкина сайт НХЛ.

30-летний форвард провёл свою третью игру подряд за «Детройт». В межсезонье Дилан запросил обмен из клуба. Его соглашение с кэпхитом $ 8,7 млн рассчитано до конца сезона-2030/2031. В нём есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

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