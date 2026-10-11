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Сошников — о серии поражений «Трактора»: хотелось бы извиниться перед болельщиками

Сошников — о серии поражений «Трактора»: хотелось бы извиниться перед болельщиками
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Нападающий «Трактора» Никита Сошников подвёл итоги домашней серии челябинского клуба. Команда проиграла в трёх матчах на своем льду. Игра с «Сибирью» (1:2) стала первой для форварда после травмы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Неколенко (Диц, Попов) – 14:55 (5x5)     0:2 Неколенко (Диц, Яремчук) – 22:45 (5x5)     1:2 Дронов (Сошников, Низамеев) – 41:59 (5x4)    

— Насколько хорошо вы чувствовали себя после травмы?
— Насколько можно себя хорошо чувствовать через 10 дней после такого столкновения, настолько я себя и чувствовал. Сейчас буду через игры, тренировки, восстановление долечивать оставшиеся вещи. Врачи меня допустили, остались рабочие моменты. В целом всё нормально. По здоровью я себя нормально чувствовал, но физически нужно вкатиться.

— Если говорить про игру «Трактора», главная проблема — это нападение?
— Да, мы много по периметру возим шайбу. Надо больше бросать, больше закрывать вратаря, больше доставлять шайбу на ворота. Тогда голы и придут. А что толку просто красиво к