Сошников — о серии поражений «Трактора»: хотелось бы извиниться перед болельщиками

Нападающий «Трактора» Никита Сошников подвёл итоги домашней серии челябинского клуба. Команда проиграла в трёх матчах на своем льду. Игра с «Сибирью» (1:2) стала первой для форварда после травмы.

— Насколько хорошо вы чувствовали себя после травмы?

— Насколько можно себя хорошо чувствовать через 10 дней после такого столкновения, настолько я себя и чувствовал. Сейчас буду через игры, тренировки, восстановление долечивать оставшиеся вещи. Врачи меня допустили, остались рабочие моменты. В целом всё нормально. По здоровью я себя нормально чувствовал, но физически нужно вкатиться.

— Если говорить про игру «Трактора», главная проблема — это нападение?

— Да, мы много по периметру возим шайбу. Надо больше бросать, больше закрывать вратаря, больше доставлять шайбу на ворота. Тогда голы и придут. А что толку просто красиво к