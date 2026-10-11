Игрок «Шанхайских Драконов» Яшкин: было бы здорово увидеть Овечкина в КХЛ, но решать ему

Капитан «Шанхайских Драконов» Дмитрий Яшкин высказался о решении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина завершить карьеру в НХЛ после этого сезона.

«Узнал об уходе Овечкина, как все, из новостей. У него великолепная карьера. Я написал ему и пожелал здоровья, а также пожелал насладиться этим сезоном, получить удовольствие и добиться всего, что он хочет. Сказал, что мы его ждём в России. Было бы здорово увидеть его в КХЛ, но решать ему», – приводит слова Яшкина Metaratings.

41-летний Овечкин выступает за «столичных» с 2005 года. Россиянин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. На его счету 929 заброшенных шайб, а с учётом плей-офф — 1006.