«Динамо» М — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 11 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоится матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местное «Динамо» примет санкт-петербургский СКА. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК Динамо М Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Динамо» подходит к этой встрече, имея серию поражений из шести матчей. На данный момент бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 12 очками после 15 матчей, а СКА находится на седьмой строчке Запада, набрав 16 очков в 12 играх.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.