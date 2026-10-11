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Мифтахов: мне как вратарю было бы очень интересно поиграть против Овечкина

Мифтахов: мне как вратарю было бы очень интересно поиграть против Овечкина
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Вратарь «Шанхайских Драконов» Амир Мифтахов прокомментировал заявление российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, что сезон-2026/2027 станет для него последним в НХЛ.

«Вообще ничего не думаю. Конечно, это большой человек для российского хоккея, добавить здесь и нечего. Все понимают, что это за хоккеист и человек.

Хотел бы его возвращения в КХЛ? Конечно, каждому болельщику хоккея хотелось бы видеть его как можно дольше на льду. Посмотрим, что он решит. Мне как вратарю было бы очень интересно против него поиграть, но, повторюсь, решение за ним», – приводит слова Мифтахова Vprognoze.

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