Кожевников: считаю, «Ладе» надо завязывать с быстрыми отставками

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал отставку Павла Зубова с поста главного тренера «Лады».

— Считаю, «Ладе» надо завязывать с быстрыми отставками. Год назад Борис Миронов продержался, если не ошибаюсь, неделю, теперь Зубов протянул месяц… Но я не удивлен этой отставке. Многое стало понятно, когда в начале сезона в домашнем матче «Лада» бросила по воротам соперника лишь семь раз – фактически один бросок за 10 минут! Это говорило о том, что главный тренер не управляет командой и даже не держит её в руках. Да и как иначе, если у Зубова было слишком много эмоций и обид. Команда их сразу замечает.

— Согласны с мнением, что у «Лады» слабый состав?

— Послушайте, а что, у «Нефтехимика» состав сильный? А у «Салавата Юлаева»? Тем не менее эти клубы имеют своё игровое лицо, больше радуют, чем огорчают. А всё потому, что там идёт тренерская работа.

— Что думаете об исполняющем обязанности главного тренера «Лады» Игоре Горбенко?

— Знаю, что он работал в штабе Дмитрия Квартальнова – в ЦСКА, «Локомотиве», «Ак Барсе», Минске. Имеет тренерский опыт и в проблемном клубе – в «Сочи». Отличная смесь!

Горбенко – жёсткий парень. Год назад в Минске, судя по прессе, не давал спуска легионерам. При этом, как и Квартальнов, всегда открывал дорогу молодым. Считаю, именно такой тренер нужен «Ладе», которая всегда воспитывала яркую молодёжь. Но необходимо терпение – а в Тольятти, судя по событиям последних лет, с этим проблемы, — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.