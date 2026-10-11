Каменский — о травме Шестёркина: никто не застрахован от повреждений, очень жаль

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал травму вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина. 30-летний голкипер выбыл из строя до конца сезона.

«Игорь — отличный вратарь, который обязательно помог бы команде. Будем помогать ему как можно быстрее выздороветь и вернуться в строй. Будем за него болеть и переживать. Главное, чтобы восстановление прошло быстро и успешно. У Игоря было отличное начало сезона, забил гол… Но никто не застрахован от повреждений. Очень жаль, что травма у Игоря такая серьёзная», — приводит слова Каменского «Спорт-экспресс».

Напомним, россиянин травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3). Игорь получил повреждение, ударившись правой ногой о штангу, и не смог продолжить игру.