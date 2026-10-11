Черкас: Тамбиев — хороший тренер, но без определённой помощи в этой ситуации ему сложно

Бывший тренер СКА Сергей Черкас оценил игру московского «Динамо» под руководством Леонида Тамбиева.

— «Динамо» пропустило сразу три шайбы в меньшинстве от ЦСКА. Это признак того, что у команды проблема с игрой вчетвером, или признак того, что «Динамо» вообще теряется в меньшинстве?

— Думаю, там проблема не только в игре вчетвером, но и вообще в дисциплине. Если посмотреть первый период, там и качество игры очень слабое. Посмотрите, сколько моментов ЦСКА создал: Подъяпольский выручал, до какого-то времени он держал «Динамо» в игре. Но он не железный, и моменты армейцев начали превращаться в голы. Здесь не только слабая игра в меньшинстве — на сегодняшний день команда находится в сложном положении, и не так просто будет выйти из этого состояния. Руководству, видимо, придётся принимать какие-то решения.

— А какое у вас отношение к Тамбиеву? Ранее Плющев и Кожевников очень жёстко высказывались о нём.

— Моё мнение… Я Тамбиева очень хорошо знаю, мы с ним работали в «Динамо» из Санкт-Петербурга. Но для того, чтобы он успешно работал в таком клубе, как «Динамо» Москва, ему нужно помогать. Не только должны быть соответствующие помощники, но и целый комплекс помощи: и со стороны руководства, и со стороны генерального менеджера. Тут нужны правильные советы.

Дело в том, что ряд решений — я не знаю, кто принимал, нас же нет внутри, — особенно решения по комплектованию команды, были изначально неверные. А они сказались на качестве команды, уровне и в итоге сказываются на результате. Тамбиев — хороший тренер. Он может работать, но без определённой помощи в этой ситуации ему очень сложно. А если «Динамо» отдало ему на откуп решать все вопросы — это ошибка, — приводит слова Черкаса LiveResult.