Голкипер «Шанхайских Драконов» Мифтахов пожелал Шестёркину скорейшего выздоровления

Вратарь «Шанхайских Драконов» Амир Мифтахов высказался о травме российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Честно, не знаю, с чем конкретно связана травма, голеностоп это, условно, или пах. Не могу ощутить или как-то оценить эту травму. Конечно, желаю здоровья Игорю, скорейшего выздоровления и выхода на лёд», – приводит слова Мифтахова Vprognoze.

Напомним, 30-летний Шестёркин травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3). Игорь получил повреждение, ударившись правой ногой о штангу, и не смог продолжить игру. Позднее стало известно, что голкипер выбыл до конца сезона.