Андрей Назаров высказался о работе тренеров и менеджеров в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал работу тренеров и менеджеров в Континентальной хоккейной лиге.

«В КХЛ всё больше интересных матчей, регулярный чемпионат усилил обороты и сейчас в самом разгаре. Все набрали форму, команды и руководители клубов хотят побеждать, ведь бюджеты в лиге серьёзные, за каждый потраченный рубль нужно отчитываться. Но побеждает всегда только один — сильнейший. Поэтому все остальные начинают нервничать, но нужно понимать, что в этом и состоит профессиональный спорт: конкуренция в нём очень высока, каждая деталь может оказаться решающей.

Увы, летние ошибки, не только в плане приглашения некоторых хоккеистов, начинают сказываться. Кто-то, например, явно не угадал с тренером или менеджером. Отсюда и появляются все нервные ситуации. Как ни парадоксально, но в КХЛ из года в год одни и те же топовые клубы садятся на огромные грузовики, заправляются лучшим в мире топливом и, ни на кого не оглядываясь, всегда идут в лидерах. Это явный повод подумать для других организаций, которые сейчас недовольны, о проведённой летней селекции и работе спортивного блока», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.