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21-летний вратарь «Монреаля» Фаулер установил уникальное достижение в истории клуба

21-летний вратарь «Монреаля» Фаулер установил уникальное достижение в истории клуба
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21-летний вратарь «Монреаль Канадиенс» Джейкоб Фаулер стал первым голкипером в истории клуба, который провёл «сухой» матч и также не пропустил ни одной шайбы в серии буллитов. Об этом сообщает журналист Николя Клотье в социальной сети Х со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Данное достижение Джейкоб установил в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (1:0 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 0
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Болдюк – 65:00    

В текущем сезоне на счету Фаулера два матча и одна победа при коэффициенте надёжности 1,46 и 93,8% отражённых бросков. Всего американский вратарь провёл в НХЛ 19 матчей в регулярных чемпионатах. Также в его активе одна игра в плей-офф.

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