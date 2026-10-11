Агент Ткачёва: когда стало больше игрового времени, Владимир начал выдавать результат

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Металлурга» Владимира Ткачёва, заявил, что увеличение игрового времени повлияло на результативность хоккеиста. После отстранения главного тренера Андрея Разина форвард провёл два матча и набрал 4 (2+2) очка.

— Сейчас Ткачёв не попадает в ротацию и не выходит на лёд с молодыми Фёдоровым и Козловым. Вас радует такой подход и. о. главного тренера?

— Любому игроку для того, чтобы давать результат, нужно больше играть. Понятно, что за 13 минут Володе было тяжело показать, на что он способен. Естественно, когда стало больше игрового времени, он начал выдавать результат, как умеет. Всё просто.

— В клубе заявили, что у Разина конфликт с несколькими хоккеистами команды. Ткачёв входит в их число?

— Я думаю, Ткачёва тут не имели в виду. Все разговоры между Ткачёвым и Разиным были в общем пространстве. Оба говорили, что конфликта нет, а есть игровые моменты, которые каждый тренер видит по‑своему. Но руководителям клуба нужно, чтобы ведущий игрок, которому они платят деньги, приносил больше пользы. Если игрок пользы не приносит — это момент важный для руководителей клуба. Они выясняют, кто виноват, то ли игрок, то ли тренер. Думаю, что конфликт — это просто слово, которое употребили. Оно более многозначное, — цитирует Бабаева «Матч ТВ».