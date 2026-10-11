Щитов: Кузнецов — яркий хоккеист, хотелось бы, чтобы он ещё поиграл

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что нападающему Евгению Кузнецову будет тяжело найти новый клуб после ухода из «Сибири».

«В прошлом сезоне мы с сыном практически не пропускали домашние матчи «Салавата Юлаева», когда он там играл. Самое интересное, его любят дети, которые занимаются хоккеем. Он добрый, улыбается, не отказывает в фотографии. И буллиты неординарные исполняет. Вообще не так много игроков, на которых специально ходят, — Радулов, Гусев. Кузнецов тоже яркий хоккеист, и хотелось бы, чтобы он ещё поиграл, тем более ему всего 34 года. Но всё зависит от него. В голову человеку не залезешь.

Мастерства у него достаточно, но будет ли у него мотивация? Если он будет полностью отдаваться хоккею, если будет хорошо готов физически, то, конечно, сможет вернуться. Так что всё зависит от его желания. Если мотивации играть в хоккей не будет, то он не поможет даже клубу ВХЛ, — цитирует Щитова LiveResult.