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Щитов: Кузнецов — яркий хоккеист, хотелось бы, чтобы он ещё поиграл

Щитов: Кузнецов — яркий хоккеист, хотелось бы, чтобы он ещё поиграл
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Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов заявил, что нападающему Евгению Кузнецову будет тяжело найти новый клуб после ухода из «Сибири».

«В прошлом сезоне мы с сыном практически не пропускали домашние матчи «Салавата Юлаева», когда он там играл. Самое интересное, его любят дети, которые занимаются хоккеем. Он добрый, улыбается, не отказывает в фотографии. И буллиты неординарные исполняет. Вообще не так много игроков, на которых специально ходят, — Радулов, Гусев. Кузнецов тоже яркий хоккеист, и хотелось бы, чтобы он ещё поиграл, тем более ему всего 34 года. Но всё зависит от него. В голову человеку не залезешь.

Мастерства у него достаточно, но будет ли у него мотивация? Если он будет полностью отдаваться хоккею, если будет хорошо готов физически, то, конечно, сможет вернуться. Так что всё зависит от его желания. Если мотивации играть в хоккей не будет, то он не поможет даже клубу ВХЛ, — цитирует Щитова LiveResult.

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