«Филадельфия» повторила худший старт сезона в истории клуба

«Филадельфия Флайерз» проиграла «Бостон Брюинз» со счётом 1:5 в матче регулярного сезона НХЛ. Для «Флайерз» это поражение стало шестым подряд на старте сезона-2026/2027. Как сообщает Stats Centre, это повторение худшего старта для «Филадельфии» в клубной истории.

Ранее «Флайерз» начинали сезон с шести поражений подряд в 1999 и 2008 годах. Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков в шести играх регулярки отметился двумя голами.

«Филадельфия» потерпела четыре поражения в основное время и ещё дважды уступала в овертаймах. В прошлом сезоне «Флайерз» попали в плей-офф, прошли в первом раунде «Питтсбург Пингвинз» и уступили будущему чемпиону «Каролине Харрикейнз».