Главный тренер «Нэшвилла» оценил дебют Виталия Пинчука в НХЛ

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Эндрю Брюнетт прокомментировал, как проявил себя белорусский форвард Виталий Пинчук в дебютном матче в НХЛ. «Предаторз» потерпели поражение от «Оттавы Сенаторз» (2:3 Б). Белорусский нападающий отметился результативной передачей.

«Виталий Пинчук, как мне показалось, хорошо чувствовал себя для дебютной игры в НХЛ. Он играл на самом деле здорово, особенно в начале матча. Он был хоккеистом, который хорошо смотрелся, и он продолжит развиваться в будущем», — цитирует Брюнетта пресс-служба клуба.

24-летний форвард в ходе предсезонной подготовки успел сыграть два матча с «Каролиной Харрикейнз», набрав 2 (1+1) очка.