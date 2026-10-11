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Главный тренер «Нэшвилла» оценил дебют Виталия Пинчука в НХЛ

Главный тренер «Нэшвилла» оценил дебют Виталия Пинчука в НХЛ
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Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Эндрю Брюнетт прокомментировал, как проявил себя белорусский форвард Виталий Пинчук в дебютном матче в НХЛ. «Предаторз» потерпели поражение от «Оттавы Сенаторз» (2:3 Б). Белорусский нападающий отметился результативной передачей.

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Колтон (Пинчук, Керфут) – 08:50     0:2 Маршессо (Стэмкос, Йози) – 13:10 (pp)     1:2 Штюцле (Козенс, Шабо) – 29:29 (pp)     2:2 Батерсон (Пинто, Штюцле) – 58:37     3:2 Пинто – 65:00    

«Виталий Пинчук, как мне показалось, хорошо чувствовал себя для дебютной игры в НХЛ. Он играл на самом деле здорово, особенно в начале матча. Он был хоккеистом, который хорошо смотрелся, и он продолжит развиваться в будущем», — цитирует Брюнетта пресс-служба клуба.

24-летний форвард в ходе предсезонной подготовки успел сыграть два матча с «Каролиной Харрикейнз», набрав 2 (1+1) очка.

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