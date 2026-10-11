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Губерниев — о тяжёлой травме Шестёркина: очень обидно. Я сам погоревал

Губерниев — о тяжёлой травме Шестёркина: очень обидно. Я сам погоревал
Комментарии

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что расстроился из‑за травмы российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина, и пожелал голкиперу здоровья. Россиянин выбыл из строя до конца сезона.

«Очень обидно, там, по‑видимому, «кресты». Шестёркин ударился о штангу, это очень обидная травма. Я вчера сам погоревал. Игорь в расцвете своего пути, желаю ему здоровья, это очень обидная травма, он огромный молодец, один из лучших вратарей мира. Конечно, это потеря», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

В текущем сезоне НХЛ 30‑летний Шестёркин принял участие в пяти матчах, отметившись в том числе заброшенной шайбой и результативной передачей.

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