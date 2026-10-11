Мироманов залезал на ворота, Тамбиев не скрывал эмоций. Фото победы «Динамо» над СКА

Сегодня, 11 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Динамо» принимало СКА. Бело-голубые прервали серию из шести поражений, одержав победу в овертайме со счётом 4:3 ОТ.

Лучшие фото с матча «Динамо» Москва — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В основное время дубль у «Динамо» оформил Ник Меркли, ещё одну шайбу забросил Артём Швец-Роговой. СКА удалось отыграться – отличились Владислав Сёмин, Матвей Короткий и Василий Атанасов. Победный гол на 33-й секунде овертайма записал на свой счёт динамовец Павел Шэн.