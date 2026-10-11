Главный тренер московского ХК «Динамо»: вектор развития клуба поменялся

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил о смене вектора развития бело-голубых.

– Если уж вы затронули тему травмированных: по официальным срокам Тертышный должен быть словно вот уже на подходе, а Римашевский до конца октября. Там ничего не поменялось?

– Да, Тертышный первый на очереди на выход из лазарета. Рима потом, чуть позже, конец октября – начало ноября. Ребята тоже рвутся в бой. Устали тренироваться. Тренерам, которые с ними возятся, реабилитологи, приходится вожжи отпускать. У ребят вторая предсезонка фактически. Они играть хотят, а чтобы тренироваться, нужно же тоже терпение. Мы их немного успокаиваем, поглаживаем. Мы ждём этих игроков, чтобы у нас была глубина и ротация состава. Вводим пока молодых ребят. Дай бог, чтобы они играли.

– Вы сказали про карт-бланш и поддержку от руководства: то есть у вас нет опасений, что в случае ещё одной неудачной серии эта самая поддержка не снизится? Вы не обращаете внимания на то, что пишут о вашем возможном уходе?

– Кто пишет? Я на это не обращаю внимания. Я знаю, как работать с командой. Работаем, не дёргаемся, ребята не дёргаются. Мы работаем изо дня в день. Мы знаем, что делать с этой командой и как её строить. Спасибо руководству, что оно относится с пониманием. Это новое «Динамо». Из прошлого «Динамо», где была собрана очень опытная группа игроков, вектор развития сейчас поменялся. Мы двигаемся в ином направлении. Мы подбираем молодых, амбициозных и мотивированных ребят. Таких мы ищем. Мы не ищем форвардов под топ-6.