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Леонид Тамбиев ответил, какая задача перед ним стоит в московском «Динамо»

Леонид Тамбиев ответил, какая задача перед ним стоит в московском «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о задачах, которые поставило перед ним руководство бело-голубых.

– Как совместить ввод молодых ребят и работу на достижение спортивного результата? Какая турнирная задача стоит перед вами?
– На меня никто не давит в плане турнирной задачи. У меня задача – построить хорошую команду на будущее.

– То есть ваша задача – развитие молодых игроков, а не достижение результата?
– И это. И второе. Вначале мы должны привлечь молодых ребят и их развивать, которые будут прогрессировать, расти как игроки. Понятно, что они должны соответствовать определённому уровню. Я уже называл игроков, которые у нас на подходе. Они уже сегодня должны были сыграть, но в последний момент поменяли решение. Но они всё время тренируются с командой. И они будут играть, – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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