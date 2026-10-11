Форвард «Динамо» — о новом дерби с ЦСКА: в нашем положении любой соперник для нас важен

Нападающий московского «Динамо» Павел Шэн высказался о противостоянии с ЦСКА в текущем сезоне.

— Павел, Леонид Григорьевич говорил, что в августе у вас какие-то проблемы были со здоровьем. Сейчас восстановился до конца, всё хорошо?

— Да-да, всё хорошо уже. Сколько игр подряд играю, всё восстановилось полностью.

— Травма на губе — это следствие того, что жёстко играете, стараетесь жёстко играть вообще?

— Ну это вид спорта, хоккей.

— Можно ли говорить, что после сегодняшней победы у вас словно камень с души свалился, если судить по тому, что вы говорите?

— Думаю, у всех в раздевалке… Вы сами говорите, что соскучились по музыке после побед, поэтому, я думаю, у всех в раздевалке есть такое, что камень ушёл. Теперь главное — продолжать в том же духе, на этой волне.

— У вас следующий матч опять с ЦСКА. Насколько это хорошо, что у вас опять такой соперник, ведь ЦСКА и «Торпедо» два соперника, против которых наиболее тяжело сейчас играть вашей команде?

— Да, в нашем положении любой соперник для нас важен, любая победа важна, поэтому будем готовиться.

— Как переиграть эту машину армейскую?

— Два дня у нас есть, разберём игру.

— Нет, а так вообще хотя бы примерно есть представление?

— Я говорю, мы разберём игру, у нас два дня есть, — передаёт слова Шэна корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.