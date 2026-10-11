Сергей Самсонов: у «Рейнджерс» без Шестёркина будут проблемы с выходом в плей-офф

Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов заявил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» без вратаря Игоря Шестёркина будет достаточно сложно удержаться в зоне плей-офф. Ранее стало известно, что 30-летний россиянин пропустит оставшуюся часть сезона из-за тяжёлой травмы.

«Это огромная потеря для «Рейнджерс», безусловно. Как и для любой команды, когда она теряет на весь сезон первого вратаря. Пока проще говорить, что «Рейнджерс» в огромной яме. Первые шесть недель всегда важны в том плане, как будет складываться сезон, поэтому долго думать клуб не будет, позже действовать не имеет уже смысла. А претендовать на Кубок Стэнли без топового вратаря уже нереально. Можно попасть в плей-офф, но когда у тебя отсутствуют два первых вратаря, то всей команде нужно играть выше среднего, чтобы быть в зоне плей-офф.

На рынке есть достаточно вратарей, которые хотели бы поменяться. Один из них Коннор Хеллебайк из «Виннипега», и, насколько реальна эта сделка, покажет время. С другой стороны, стоит ли «Рейнджерс» брать вратаря уровня Хеллебайка, когда у тебя есть Шестёркин. Даже если он пропустит сезон, то с его контрактом надо будет считаться», — цитирует Самсонова ТАСС.