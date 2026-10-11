15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Самсонов: у «Рейнджерс» без Шестёркина будут проблемы с выходом в плей-офф

Сергей Самсонов: у «Рейнджерс» без Шестёркина будут проблемы с выходом в плей-офф
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов заявил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» без вратаря Игоря Шестёркина будет достаточно сложно удержаться в зоне плей-офф. Ранее стало известно, что 30-летний россиянин пропустит оставшуюся часть сезона из-за тяжёлой травмы.

«Это огромная потеря для «Рейнджерс», безусловно. Как и для любой команды, когда она теряет на весь сезон первого вратаря. Пока проще говорить, что «Рейнджерс» в огромной яме. Первые шесть недель всегда важны в том плане, как будет складываться сезон, поэтому долго думать клуб не будет, позже действовать не имеет уже смысла. А претендовать на Кубок Стэнли без топового вратаря уже нереально. Можно попасть в плей-офф, но когда у тебя отсутствуют два первых вратаря, то всей команде нужно играть выше среднего, чтобы быть в зоне плей-офф.

На рынке есть достаточно вратарей, которые хотели бы поменяться. Один из них Коннор Хеллебайк из «Виннипега», и, насколько реальна эта сделка, покажет время. С другой стороны, стоит ли «Рейнджерс» брать вратаря уровня Хеллебайка, когда у тебя есть Шестёркин. Даже если он пропустит сезон, то с его контрактом надо будет считаться», — цитирует Самсонова ТАСС.

Материалы по теме
Абсолютный кошмар для «Рейнджерс»! Из-за тяжёлой травмы Шестёркин выбыл до конца сезона
Абсолютный кошмар для «Рейнджерс»! Из-за тяжёлой травмы Шестёркин выбыл до конца сезона