Глава ФХРБ: дебют Пинчука — пример того, как труд и талант приводят в НХЛ

Председатель Федерации хоккея Республики Беларусь Александр Богданович поздравил форварда «Нэшвилл Предаторз» Виталия Пинчука с дебютным матчем в НХЛ. Хоккеист отметился результативной передачей в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:3 Б).

«Дебют Виталия Пинчука в НХЛ — это пример того, как путь из небольшого города Беларуси может привести в сильнейшую лигу мира, если есть труд и талант. Жлобинский «Металлург» воспитал характер, а в минском «Динамо» довели мастерство Виталия до уровня одного из лучших бомбардиров КХЛ. Количест