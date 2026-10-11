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Глава ФХРБ: дебют Пинчука — пример того, как труд и талант приводят в НХЛ

Глава ФХРБ: дебют Пинчука — пример того, как труд и талант приводят в НХЛ
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Председатель Федерации хоккея Республики Беларусь Александр Богданович поздравил форварда «Нэшвилл Предаторз» Виталия Пинчука с дебютным матчем в НХЛ. Хоккеист отметился результативной передачей в матче с «Оттавой Сенаторз» (2:3 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
11 октября 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 2
Б
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Колтон (Пинчук, Керфут) – 08:50     0:2 Маршессо (Стэмкос, Йози) – 13:10 (pp)     1:2 Штюцле (Козенс, Шабо) – 29:29 (pp)     2:2 Батерсон (Пинто, Штюцле) – 58:37     3:2 Пинто – 65:00    

«Дебют Виталия Пинчука в НХЛ — это пример того, как путь из небольшого города Беларуси может привести в сильнейшую лигу мира, если есть труд и талант. Жлобинский «Металлург» воспитал характер, а в минском «Динамо» довели мастерство Виталия до уровня одного из лучших бомбардиров КХЛ. Количест