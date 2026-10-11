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Результаты матчей КХЛ на 11 октября 2026 года

Результаты матчей КХЛ на 11 октября 2026 года
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Сегодня, 11 октября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялась одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 11 октября 2026 года:

«Динамо» М – СКА — 4:3 ОТ.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 22 очками после 14 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 23 очка в 15 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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