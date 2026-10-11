Результаты матчей ВХЛ на 11 октября 2026 года

Сегодня, 11 октября, прошли пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 11 октября 2026 года:

«Металлург» Нк – «Олимпия» — 2:0;

«Сокол» – «Ижсталь» — 3:2;

«Омские Крылья» – «Дизель» — 3:2;

«Зауралье» – ХК «Тамбов» — 0:3;

«Рубин» – «Буран» — 4:3Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 20 очков в 14 матчах. Второе место занимает «Буран» с 20 очками после 13 встреч. Тройку замыкает АКМ (19 очков в 13 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.