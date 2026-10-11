Результаты матчей МХЛ на 11 октября 2026 года

Сегодня, 11 октября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 11 октября 2026 года:

«Сибирские Снайперы» – «Омские Ястребы» — 3:4;

«Амурские Тигры» – «Локо» — 1:2 ОТ;

«Тайфун» – «Красная Армия» — 2:4;

«Стальные Лисы» – МХК «Молот» — 8:5;

«Академия Михайлова» – «СКА-1946» — 1:4;

«Крылья Советов» – «Мамонты Югры» — 3:2 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 16 очками после 11 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Сибирские Снайперы», набравшие 15 очков после 10 матчей.