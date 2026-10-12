Расписание матчей КХЛ на 12 октября 2026 года

Сегодня, 12 октября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего должно состояться шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 12 октября 2026 года (время московское):

12:00. «Амур» – «Лада»;

14:30. «Салават Юлаев» – «Нефтехимик»;

17:30. «Барыс» – «Сибирь»;

19:00. «Ак Барс» – «Сочи»;

19:30. «Шанхайские Драконы» – «Динамо» Мн;

19:30. «Торпедо» – «Металлург».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 22 очками после 14 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 23 очка в 15 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.