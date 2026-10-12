Расписание матчей ВХЛ на 12 октября 2026 года

Сегодня, 12 октября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 12 октября 2026 года (время московское):

15:00. «Норильск» – «Молот»;

18:00. ЦСК ВВС – СКА-ВМФ;

18:30. «Барс» – «Звезда»;

18:30. «Нефтяник» – «Динамо» СПб;

19:00. «Рязань-ВДВ» – «Челмет»;

19:00. АКМ – «Магнитка»;

19:00. ХК «Кулага» – «Южный Урал».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 20 очков в 14 матчах. Второе место занимает «Буран» с 20 очками после 13 встреч. Тройку замыкает АКМ (19 очков в 13 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.