Рейтинг тренеров КХЛ: Ги Буше на самом дне, Козырев снова удивляет с «Северсталью»

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2026/2027 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указана позиция тренера на прошлой неделе.