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Рейтинг тренеров КХЛ: Ги Буше на самом дне, Козырев снова удивляет с «Северсталью»

Рейтинг тренеров КХЛ: Ги Буше на самом дне, Козырев снова удивляет с «Северсталью»
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2026/2027 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указана позиция тренера на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (12)Андрей Козырев«Северсталь»
2 (3)Игорь НикитинЦСКА
3 (11)Александр Андриевский«Амур»
4 (1)Алексей Исаков«Торпедо»
5 (2)Игорь Гришин«Нефтехимик»
6 (6)Михаил Кравец«Барыс»
7 (8)Дмитрий Квартальнов«Локомотив»
8 (9)Митч Ла