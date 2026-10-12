Рейтинг тренеров КХЛ: Ги Буше на самом дне, Козырев снова удивляет с «Северсталью»
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2026/2027 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указана позиция тренера на прошлой неделе.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (12)
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|2 (3)
|Игорь Никитин
|ЦСКА
|3 (11)
|Александр Андриевский
|«Амур»
|4 (1)
|Алексей Исаков
|«Торпедо»
|5 (2)
|Игорь Гришин
|«Нефтехимик»
|6 (6)
|Михаил Кравец
|«Барыс»
|7 (8)
|Дмитрий Квартальнов
|«Локомотив»
|8 (9)
|Митч Ла