Овечкин забил 1007-й гол с учётом плей-офф в НХЛ, до рекорда Гретцки — девять шайб

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 1007-ю шайбу с учётом плей-офф в Национальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен». Команды играют в эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 2:1.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставан