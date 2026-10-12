Александр Овечкин забил 930-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче НХЛ с «Сиэтл Кракен», который стал для него 930-м в регулярных чемпионатах. Команды играют в эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 2:1.

Александр Овечкин отличился на 17-й минуте с передач Ильи Протаса и Алексея Протаса.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и одну результативную передачу. Всего за карьеру в лиге на его счету 1578 матчей, в которых он забил 930 голов и сделал 759 результативных передач.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.