Александр Овечкин забил свой первый гол в сезоне НХЛ в пятой игре с «Сиэтлом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче НХЛ с «Сиэтл Кракен», который стал для него первым в сезоне. Команды играют в эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). После первого периода счёт равный — 2:2.

Александр Овечкин отличился на 17-й минуте с передач Ильи Протаса и Алексея Протаса.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и одну результативную передачу. Всего за карьеру в лиге на его счету 1578 матчей, в которых он забил 930 голо