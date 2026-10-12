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Александр Овечкин забил свой первый гол в сезоне НХЛ в пятой игре с «Сиэтлом»

Александр Овечкин забил свой первый гол в сезоне НХЛ в пятой игре с «Сиэтлом»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче НХЛ с «Сиэтл Кракен», который стал для него первым в сезоне. Команды играют в эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). После первого периода счёт равный — 2:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2026, понедельник. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Какко (Данн, Ларссон) – 06:06     1:1 Кайру (Хатсон, Леонард) – 11:41     2:1 Овечкин (Протас, Протас) – 16:47     2:2 Эберле (Стивенсон, Макманн) – 19:49     2:3 Годро (Уинтертон, Майерс) – 33:24    

Александр Овечкин отличился на 17-й минуте с передач Ильи Протаса и Алексея Протаса.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и одну результативную передачу. Всего за карьеру в лиге на его счету 1578 матчей, в которых он забил 930 голо