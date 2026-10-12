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Овечкин вплотную приблизился к Дельвиккио по голам после достижения 40 лет в НХЛ

Овечкин вплотную приблизился к Дельвиккио по голам после достижения 40 лет в НХЛ
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Известный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свою 33-ю шайбу после достижения 40-летнего возраста в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен», который проходит в эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2026, понедельник. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
2 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Какко (Данн, Ларссон) – 06:06     1:1 Кайру (Хатсон, Леонард) – 11:41     2:1 Овечкин (Протас, Протас) – 16:47     2:2 Эберле (Стивенсон, Макманн) – 19:49     2:3 Годро (Уинтертон, Майерс) – 33:24    

Как сообщает официальный сайт НХЛ, Овечкину нужен ещё один гол, чтобы сравняться с легендарным канадским хоккеистом Алексом Дельвеккио (