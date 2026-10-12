Овечкин вплотную приблизился к Дельвиккио по голам после достижения 40 лет в НХЛ

Известный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свою 33-ю шайбу после достижения 40-летнего возраста в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче регулярного чемпионата с «Сиэтл Кракен», который проходит в эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США).

Как сообщает официальный сайт НХЛ, Овечкину нужен ещё один гол, чтобы сравняться с легендарным канадским хоккеистом Алексом Дельвеккио (