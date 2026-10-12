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Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал

Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сиэтл Кракен».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2026, понедельник. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
2 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Какко (Данн, Ларссон) – 06:06     1:1 Кайру (Хатсон, Леонард) – 11:41     2:1 Овечкин (Протас, Протас) – 16:47     2:2 Эберле (Стивенсон, Макманн) – 19:49     2:3 Годро (Уинтертон, Майерс) – 33:24    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:2. В составе столичного клуба одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Это его первый гол в новом сезоне НХЛ.

Александр Овечкин впервые забросил шайбу в ворота Джоуи Даккорда. Таким образом, россиянин отличился как минимум по разу в матчах против 190 разных вратарей НХЛ. Это на 12 больше, чем у Я