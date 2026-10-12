Овечкин обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сиэтл Кракен».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:2. В составе столичного клуба одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Это его первый гол в новом сезоне НХЛ.

Александр Овечкин впервые забросил шайбу в ворота Джоуи Даккорда. Таким образом, россиянин отличился как минимум по разу в матчах против 190 разных вратарей НХЛ. Это на 12 больше, чем у Я