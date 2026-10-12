Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в истории НХЛ в октябре

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сиэтл Кракен».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 3:2 в пользу гостей. В составе столичного клуба одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Это его первый гол в новом сезоне НХЛ.

Александр Овечкин забил свой 127-й гол в октябре и превзошёл рекорд Уэйна Гретцки по голам в этом месяце.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1578 матчей, в которых записал в свой актив 930 голов и 759 результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету пять иг