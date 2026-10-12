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Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в истории НХЛ в октябре

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в истории НХЛ в октябре
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Сиэтл Кракен».

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2026, понедельник. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Какко (Данн, Ларссон) – 06:06     1:1 Кайру (Хатсон, Леонард) – 11:41     2:1 Овечкин (Протас, Протас) – 16:47     2:2 Эберле (Стивенсон, Макманн) – 19:49     2:3 Годро (Уинтертон, Майерс) – 33:24     3:3 Дженнер – 40:46     3:4 Макканн (Монтур, Эванс) – 54:33     3:5 Уинтертон (Майерс, Годро) – 57:20    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 3:2 в пользу гостей. В составе столичного клуба одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Это его первый гол в новом сезоне НХЛ.

Александр Овечкин забил свой 127-й гол в октябре и превзошёл рекорд Уэйна Гретцки по голам в этом месяце.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1578 матчей, в которых записал в свой актив 930 голов и 759 результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету пять иг