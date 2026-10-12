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Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Сиэтлом»

Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Сиэтлом»
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение команды в матче с «Сиэтл Кракен» (3:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2026, понедельник. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Какко (Данн, Ларссон) – 06:06     1:1 Кайру (Хатсон, Леонард) – 11:41     2:1 Овечкин (Протас, Протас) – 16:47     2:2 Эберле (Стивенсон, Макманн) – 19:49     2:3 Годро (Уинтертон, Майерс) – 33:24     3:3 Дженнер – 40:46     3:4 Макканн (Монтур, Эванс) – 54:33     3:5 Уинтертон (Майерс, Годро) – 57:20    

«Думаю, нам просто нужно двигать шайбу быстрее. Если мы будем задерживать шайбу, то, игроки меньшинства просто встанут на свои места, и всё будет развиваться именно так как им удобно. Поэтому, если мы начнем быстрее двигать шайбу, всё откроется, и у нас появится шанс бросить по воротам и забить голы», — приводит слова