Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Сиэтлом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение команды в матче с «Сиэтл Кракен» (3:5).

«Думаю, нам просто нужно двигать шайбу быстрее. Если мы будем задерживать шайбу, то, игроки меньшинства просто встанут на свои места, и всё будет развиваться именно так как им удобно. Поэтому, если мы начнем быстрее двигать шайбу, всё откроется, и у нас появится шанс бросить по воротам и забить голы», — приводит слова