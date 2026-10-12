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Овечкин высказался о своём первом голе в новом сезоне НХЛ

Овечкин высказался о своём первом голе в новом сезоне НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём первом голе в новом сезоне НХЛ. Форвард отметился голом в матче с «Сиэтл Кракен» (3:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2026, понедельник. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Какко (Данн, Ларссон) – 06:06     1:1 Кайру (Хатсон, Леонард) – 11:41     2:1 Овечкин (Протас, Протас) – 16:47     2:2 Эберле (Стивенсон, Макманн) – 19:49     2:3 Годро (Уинтертон, Майерс) – 33:24     3:3 Дженнер – 40:46     3:4 Макканн (Монтур, Эванс) – 54:33     3:5 Уинтертон (Майерс, Годро) – 57:20    

— Приносит ли тебе облегчение то, что ты наконец забил свой первый гол в сезоне и снял этот груз с плеч?
— Да… то есть, как я уже говорил ранее, тренировочный лагерь пошёл не совсем так, как мне хотелось бы, но, знаете, через игры ты находишь своё чувство шайбы, находишь игровой ритм, и, думаю,