Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своём первом голе в новом сезоне НХЛ. Форвард отметился голом в матче с «Сиэтл Кракен» (3:5).

— Приносит ли тебе облегчение то, что ты наконец забил свой первый гол в сезоне и снял этот груз с плеч?

— Да… то есть, как я уже говорил ранее, тренировочный лагерь пошёл не совсем так, как мне хотелось бы, но, знаете, через игры ты находишь своё чувство шайбы, находишь игровой ритм, и, думаю,