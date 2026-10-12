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Свечников признан первой звездой матча «Каролины» с «Филадельфией»

Свечников признан первой звездой матча «Каролины» с «Филадельфией»
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников был признан экспертами НХЛ первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (4:1), который завершился в Филадельфии в ночь с 11 на 12 октября мск. На счету Свечникова в этой игре первая шайба команды и голевой пас.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 октября 2026, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Свечников (Уокер) – 30:16     0:2 Гостисбер (Ахо, Каррье) – 33:45     1:2 Дворак (Силер, Барки) – 35:26     1:3 Ахо (Каррье, Свечников) – 36:54     1:4 Янковски (Мартинук, Чатфилд) – 55:09    

Финский форвард гостей Себастьян Ахо, также оформивший «гол+пас» в данной встрече назван второй звездой. Автор единственной шайбы хозяев льда в этой встрече американский нападающий Кристиан Дворак стал третьим лучшим игроком встречи.

Всего в текущем сезоне на счету Свечникова 8 (4+4) очков в се