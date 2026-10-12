Свечников признан первой звездой матча «Каролины» с «Филадельфией»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников был признан экспертами НХЛ первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (4:1), который завершился в Филадельфии в ночь с 11 на 12 октября мск. На счету Свечникова в этой игре первая шайба команды и голевой пас.

Финский форвард гостей Себастьян Ахо, также оформивший «гол+пас» в данной встрече назван второй звездой. Автор единственной шайбы хозяев льда в этой встрече американский нападающий Кристиан Дворак стал третьим лучшим игроком встречи.

Всего в текущем сезоне на счету Свечникова 8 (4+4) очков в се