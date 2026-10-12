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Инсайдер объяснил, почему Шестёркина не поместили в список травмированных до конца сезона

Инсайдер объяснил, почему Шестёркина не поместили в список травмированных до конца сезона
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серравалли объяснил, почему «Нью-Йорк Рейнджерс» поместил российского вратаря Игоря Шестёркина в список долгосрочно травмированных (LTIR), но не включил его в список травмированных до конца сезона.

«Вчера «Рейнджерс» поместил Игоря Шестёркина в список долгосрочно травмированных, но не в список травмированных до конца сезона. Команда всегда может перевести его туда позднее. В прошлом году «Даллас» поступил так же с Тайлером Сегином, когда клубу потребовалось больше места под потолком зарплат.

Сейчас «Рейнджерс» получили дополнительные $ 3,97 млн под потолком зарплат. Если Шестёркин окажется в списке травмированных до конца сезона, клуб сможет освободить всю сумму его контракта. Однако такой шаг также будет означать, что возможность возвращения вратаря до конца сезона будет официально исключена», — написал Серравалли в соцсети X.

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